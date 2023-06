Sebastian Harms, Sportvorstand des VfB Lübeck, hat noch sieben Kaderplätze für die Saison 2023/24 in der 3. Liga zu vergeben. Die Neuzugänge sollen die Qualität beim Aufsteiger heben - vor allem in der Offensive. Foto: imago-images up-down up-down 3. Fußball-Liga VfB Lübeck und die Suche nach Verstärkung: Zwei Prominente, ein heißer Kandidat Von Sascha Bodo Sievers | 02.06.2023, 12:00 Uhr

Am Samstag steht das Saisonfinale an: Der VfB Lübeck hofft im Fußball-Landespokal gegen Weiche Flensburg auf die Titelverteidigung und den erneuten Einzug in den DFB-Pokal. Die Fans des Drittliga-Aufsteigers indes hoffen auf Transfernews. Zwei prominente Neuzugänge werden gehandelt, nur einer scheint ein heißer Kandidat zu sein.