Hasan Ajvazi (re.) verbuchte mit dem FC Ahrensburg im ersten Kreisliga-Spiel nach dem Aufstieg gegen Vincent Goldau und den SSC Hagen Ahrensburg II den ersten Punkt. FOTO: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd Wie Integration beim FC Ahrensburg unter Trainer Avni Ajvazi funktioniert Von Harald Nonnewitz | 15.08.2022, 12:35 Uhr

Der FC Ahrensburg hat nach acht Jahren die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga Süd geschafft. Im ersten Punktspiel verbuchten die Schlossstädter am Sonntag, 14. August, im Lokalderby gegen den SSC Hagen Ahrensburg II ein Unentschieden. Wir sprachen im Anschluss mit Trainer Avni Ajvazi über Integration, die Entwicklung in den vergangenen Jahren und den Saisonauftakt.