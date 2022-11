Ahmad Masfaka (li.) nahm mit dem SV Timmerhorn-Bünningstedt 2019 bei den Hallen-Landesmeisterschaften im Futsal teil. Der SVT hatte zuvor ein eigenes Turnier organisiert, um dabei sein zu können. Inzwischen gibt es in Stormarn eine Kreismeisterschaft als Qualifikationsturnier. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Hallenturniere in der Winterpause 2022/23 Warum in Stormarn kaum Interesse an einer Futsal-Kreismeisterschaft besteht Von Sascha Sievers | 10.11.2022, 13:50 Uhr

In der Winterpause der Fußball-Saison 2022/23 wird es wie zu Vor-Coronazeiten wieder rund in den Sporthallen gehen. Die traditionsreichen Hallenfußball-Turniere finden auch in Stormarn wieder statt. Eine Veranstaltung aber hat es weiter schwer: die Futsal-Kreismeisterschaft.