American Football Elmshorn Fighting Pirates starten in die neue Saison Von Kornelius Krüger | 04.05.2023, 16:30 Uhr

Die Freibeuter starten am 6. Mai 2023 in die 4. Liga Nord und peilen den erneuten Titelgewinn an. Coach Michael Schernick sieht das Team gut gewappnet und fiebert dem Duell gegen die Schwarzenbek Wolves entgegen.