Beim Pfingstturnier des TSV Holm steht der Spaß im Vordergrund. Foto: Michael Stemmer up-down up-down US-Sport und Partystimmung Alle Infos zum Pfingstturnier der Holmer Baseballer Von Kornelius Krüger | 24.05.2023, 05:54 Uhr

Nachdem das Event aufgrund von Corona die vergangenen drei Jahre ausfallen musste, geht es nun vom 26. bis 29. Mai 2023 auf der heimischen Anlage in Holm wieder hoch her. Am Pfingstmontag ist unter anderem ein Live-Act vor Ort.