ATSV-Trainer Stephan Schröder hatte nach dem Oberliga-Abstieg auf einen Neuaufbau in der Hamburg-Liga gehofft. Doch inzwischen hat der Verein seine erste Damenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Handball im Kreis Stormarn Ahrensburger TSV zieht erste Damen aus der Hamburg-Liga zurück Von Jacob Jensen | 07.09.2022, 11:11 Uhr

Aus einer schnellen Rückkehr in die Oberliga wird nichts werden: Die Handball-Abteilung des Ahrensburger TSV hat kurz vor dem Start in die Saison 2022/23 ihre erste Frauenmannschaft vom Spielbetrieb in der Hamburg-Liga abgemeldet. Grund: Neuzugänge sprangen ab, kurzfristig haben Spielerinnen den Verein verlassen und aus der Reserve war niemand bereit, die Ligamannschaft zu unterstützen.