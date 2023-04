Der von Holger Rabe (li.) trainierte Ahrensburger TSV sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft in der Handball-Landesliga. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Handball-Landesliga Männer Darum gelingt dem Ahrensburger TSV der Aufstieg in die Hamburg-Liga Von Sascha Bodo Sievers | 05.04.2023, 09:13 Uhr

Nach acht Jahren sind die Handballer des Ahrensburger TSV zurück in der höchsten Spielklasse Hamburgs. Dass sich der ATSV in der Landesliga die Meisterschaft sicherte, lag an der mannschaftlichen Geschlossenheit und einer herausragenden Defensive. Das wurde einmal mehr auch im entscheidenden Spiel gegen TH Eilbeck II deutlich.