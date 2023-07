Campleiter Dirk Savelsberg bei der Verabschiedung. Hinten Platz wart Lex Kelting (l.) und Rudi Rüssel. Foto: Michael Lemm up-down up-down Fußball-Schule des HSV in Itzehoe 66 Kids sind am Lehmwohld als „Rautenkicker“ unterwegs Von Michael Lemm | 28.07.2023, 19:12 Uhr

Fünf Tage lang durften diese Steinburger Kinder das tun, was sie am liebsten machen: Fußball spielen. Bei einigen Erwachsenen stellte sich in Sachen ISV-Anlage aber auch ein wenig Wehmut ein.