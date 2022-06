Nicht alle der 400 Teilnehmer konnten bis zur großen Siegerehrung beim 25. Bargteheider Schülertriathlon warten, viele von ihnen aber dürften im kommenden Jahr wiederkommen. FOTO: Sascha Sievers up-down up-down 25. Schülertriathlon des TSV Bargteheide Nach zweijähriger Corona-Pause gab es in Bargteheide nur Gewinner Von Sascha Bodo Sievers | 28.06.2022, 11:20 Uhr

1000 Zuschauer, 400 Teilnehmer, 150 Helfer: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause feierte der Schülertriathlon des TSV Bargteheide am Sonntag, 26. Juni, sein 25-jähriges Jubiläum. Sieger wurden zwar in allen Altersklassen ermittelt, Verlierer aber gab es an diesem Tag nicht.