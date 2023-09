Fußball: 3. Liga Nach 2:0: VfB Lübeck verpasst gegen Halleschen FC ersten Heimsieg Von Sascha Bodo Sievers | 30.09.2023, 18:35 Uhr Mirko Boland (re.) hatte den VfB Lübeck gegen Halle in Führung geschossen, verpasste aber auch im vierten Anlauf den ersten Heimsieg. Foto: imago-images up-down up-down

Das erste Mal in dieser Saison ist der VfB Lübeck in der 3. Liga in Führung gegangen, zum ersten Heimsieg hat es trotzdem nicht gereicht. Gegen den Halleschen FC verspielten die Grün-Weißen eine 2:0-Pausenführung.