Fußball: 3. Liga 1:2 beim Jahn: VfB Lübeck verliert Karten-Festival gegen Regensburg Von Kevin Dittmann | 14.10.2023, 17:51 Uhr Tommy Grupe (hinten) und Sören Reddemann können den Abschluss vom Regensburger Noah Ganaus nicht verhindern. Foto: Imago/Sascha Janne up-down up-down

Die Ergebniskrise des VfB Lübeck in der 3. Liga setzte sich in Regensburg fort. Wie so häufig in dieser Saison belohnten sich die Grün-Weißen bei der 1:2 (0:2)-Niederlage beim Jahn nicht für eine couragierte Leistung. Auch der Blitz-Treffer durch Robin Velasco nach 29 Sekunden im zweiten Durchgang brachte nicht die erhoffte Wende.