Fußball: 3. Liga 0:1 gegen Dynamo Dresden: VfB Lübeck belohnt sich nicht für gute Leistung Von Sascha Bodo Sievers | 16.09.2023, 16:01 Uhr Lübecks Janek Sternberg wird von Dresdens Jakob Lewald (li.) und Claudio Kammerknecht in die Mangel genommen. Foto: 54°/ Garve up-down up-down

Der VfB Lübeck hat in der 3. Liga seine zweite Saisonniederlage kassiert. Spitzenreiter Dynamo Dresden mussten sich die Grün-Weißen vor 8858 Zuschauern an der Lohmühle knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben, obwohl der Aufsteiger in vielen Statistiken deutlich vorne lag.