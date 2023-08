Fußball - 3. Liga Überraschung zum Auftakt: VfB Lübeck trotzt SV Sandhausen ein Remis ab Von Sascha Bodo Sievers | 05.08.2023, 15:53 Uhr | Update vor 19 Min. Lübecks Marius Hauptmann (re.) hatte deutlich mehr gefährliche Offensivszenen als Sandhausens Angreifer Rouwen Hennings. Foto: imago-images up-down up-down

Der VfB Lübeck hat zwar sein erstes Saisonspiel nach dem Aufstieg in die 3. Liga nicht gewonnen, dem favorisierten Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen aber am Samstag vor 6611 Zuschauern an der Lohmühle ein Unentschieden abgetrotzt. Das torlose Remis feierten die Grün-Weißen wie einen Sieg.