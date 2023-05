Der VfB Lübeck hat sein erstes Saisonziel erreicht: Die Grün-Weißen stehen als Aufsteiger in die 3. Liga vorzeitig fest. Foto: imago-images up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord 3. Liga: VfB Lübeck macht den Aufstieg in Drochtersen perfekt Von Sascha Bodo Sievers | 05.05.2023, 21:32 Uhr

Matchball verwandelt: Der VfB Lübeck hat in der Fußball-Regionalliga Nord am Freitagabend die SV Drochtersen/Assel mit 1:0 (0:0) besiegt und damit den Wiederaufstieg in die 3. Liga vorzeitig perfekt gemacht. Bereits ein Remis hätte den Grün-Weißen gereicht, um von Hannover 96 II nicht mehr eingeholt werden zu können.