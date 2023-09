Fußball: 3. Liga VfB Lübeck kassiert beim SSV Ulm die erste Saisonniederlage Von Sascha Bodo Sievers | 02.09.2023, 16:00 Uhr | Update vor 1 Std. Einen Tick zu spät: Ulms Leonardo Scienza entwischt Lübecks Morten Rüdiger, der sich mit dem VfB beim Mitaufsteiger die erste Saisonniederlage einhandelte. Foto: imago-images up-down up-down

Der VfB Lübeck hat am fünften Spieltag seine erste Niederlage in der 3. Liga kassiert. Bei Mitaufsteiger SSV Ulm fehlte im Angriff die nötige Durchschlagskraft und hinten die Stabilität, sodass die Grün-Weißen am Ende verdient das Nachsehen hatten. Bestnoten verdiente sich allein Philipp Klewin.