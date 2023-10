Fußball: 3. Liga VfB Lübeck gelingt auch gegen SC Freiburg II kein Heimsieg Von Sascha Bodo Sievers | 08.10.2023, 15:27 Uhr | Update vor 24 Min. Pascal Breier und der VfB Lübeck warten in der 3. Liga weiter auf den ersten Heimsieg. Foto: 54°/König up-down up-down

Der VfB Lübeck muss in der 3. Liga weiter auf den ersten Heimsieg warten. Der Aufsteiger kassierte am Sonntag seine dritte Saisonniederlage, unterlag dem SC Freiburg II nach einer schwachen ersten Halbzeit verdient mit 0:1 (0:1). Deutlich wurde, dass die Grün-Weißen Probleme mit einer neuen Grundordnung hatten - und es zunächst an der richtigen Einstellung mangelte, worüber nach inzwischen sieben sieglosen Spielen in Folge zu reden sein dürfte.