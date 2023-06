Hier noch im Trikot des 1. FC Köln II, fängt Gavin Didzilatis die Bälle in der kommenden Saison für den VfB Lübeck. Foto: Imago-Images / Dünhölter SportPresseFoto up-down up-down 3. Fußball-Liga Darum ist der dritte Neuzugang des VfB Lübeck erneut ein Torwart Von Johannes Speckner | 10.06.2023, 12:21 Uhr

Der gebürtige Uelzener Gavin Didzilatis, der in seiner Jugend beim Hamburger SV ausgebildet wurde, kommt nach einem Jahr beim West-Regionalligisten 1. FC Köln II an die Lohmühle, wo er sich „weiterentwickeln und das Team pushen“ will.