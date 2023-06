Hat gut lachen: Der Vorstand um Christian Schlichting leistete ganze Arbeit, damit der VfB Lübeck alle Bedingungen des Deutschen Fußball-Bundes erfüllte. Foto: Imago Images / Lobeca up-down up-down 3. Fußball-Liga Alle Bedingungen erfüllt: DFB erteilt VfB Lübeck die Drittliga-Zulassung Von Johannes Speckner | 16.06.2023, 21:43 Uhr

Am Freitag (16. Juni) bescheinigte der Deutsche Fußball-Bund dem Aufsteiger, alle in der ersten Entscheidung auferlegten Bedingungen vollständig erfüllt zu haben. Auch alle anderen 19 sportlich qualifizierten Drittligisten erhielten die Lizenz, was für den SV Meppen den Abstieg besiegelte.