Stellten den 23. Itzehoer Störlauf vor: Dirk Otto, Gerd Freiwald, Susanne Hansen, Volker Buhmann, Dirk Storm und Thiess Johannssen (v. l.) Foto: Reiner Stöter up-down up-down 23. Itzehoer Störlauf Vorbereitungen zum Itzehoer Kultlauf in der heißen Phase Von Reiner Stöter | 16.02.2023, 12:02 Uhr

Der Itzehoer Störlauf steht in den Startlöchern. Ab sofort können Schulen, Vereine oder Firmen ihre Gruppenanmeldungen abgeben, bevor am 1. März die Online-Anmeldung für alle Teilnehmer auf der Störlauf-Homepage freigeschaltet wird. Ein besonderes Highlight gibt es schon vor dem Start am 13. Mai mit dem Symposium. Im Konferenzraum von Hauptsponsor Itzehoer Versicherungen wird am 17. März Philipp Seipp, Trainer einiger Weltklasse Triathleten, erwartet.