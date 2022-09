Das neue Bundesliga-Team des Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) Foto: Reiner Stöter up-down up-down Saisonbeginn in der 2. Kegel-Bundesliga Verein Itzehoer Sportkegler startet auf neuen Bahnen in Münsterdorf Von Reiner Stöter | 07.09.2022, 10:25 Uhr

Der Verein Itzehoer Sportkegler (VISK) startet am Wochenende mit zwei Auswärtsspielen in die neue Saison der 2. Bundesliga. Danach finden die Heimspiele auf neuen Bahnen in Münsterdorf statt.