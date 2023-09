2. Floorball-Bundesliga Blau-Weiß 96 Schenefeld gewinnt in Bremen, bangt aber um Lasse Schmidt Von Johannes Speckner | 23.09.2023, 21:43 Uhr Für den Schenefelder Lasse Schmidt (links) war in Bremen früh Feierabend: Mit Verdacht auf eine Bänderverletzung musste er nach drei Minuten ausgewechselt werden. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Obwohl die Schenefelder am Sonnabend (23. September) mit einem 7:1 beim TV Eiche Horn auch in ihrem zweiten Saisonspiel klar triumphierten, gaben sie die Tabellenführung an ihren nächsten Gegner Lilienthaler Wölfe ab.