Leif Möller (rechts) fehlt den Wedelern gegen die Dragons Rhöndorf. Archivfoto: Manningeaux 2. Basketball-Bundesliga ProB Ohne Möller und Okolie: SC Rist will Auswärtstrend in Rhöndorf stoppen Von Kornelius Krüger | 25.11.2022, 17:00 Uhr

Die Wedeler Korbjäger müssen am Sonnabend in Nordrhein-Westfalen antreten. Rist-Coach Stephan Blode hofft nach zwei Auswärtspleiten in Serie auf die Trendwende.