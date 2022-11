Harrison Cleary war einmal mehr der beste Punktesammler des SC Rist. Foto: Manningeaux up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Wie vor vier Wochen: SC Rist Wedel verliert 97:102 in der Verlängerung Von Johannes Speckner | 27.11.2022, 05:09 Uhr

Unglaublich, aber wahr: Für das Team von Trainer Stephan Blode gab es am Sonnabend im Gastspiel bei den Dragons Rhöndorf exakt dasselbe Ergebnis wie am 29. Oktober in Wolmirstedt.