Zwölf Zähler steuerte Linus Hoffmann (links, hier gegen den zweitbesten Iserlohner Scorer Samuel Mpacko/19 Punkte) für die Rister bei, ehe er umknickte und passen musste. Foto: Manningeaux up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Das nächste Drama: SC Rist unterliegt auch Iserlohn in der Verlängerung Von Johannes Speckner | 11.12.2022, 05:11 Uhr

Die Wedeler lagen am Sonnabend schon mit 14 Punkten in Front, ehe sie die Iserlohn Kangaroos in die Partie zurückkommen ließen. Am Ende verloren sie zum dritten Mal innerhalb von sieben Wochen in der Extra-Spielzeit.