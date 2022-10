Harrison Cleary (links), hier gegen den Kölner Anthony Bauer, war zwar der beste Rister Punktesammler, blieb aber unter seinem bisherigen Schnitt. Foto: Manningeaux up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Kein Offensivfeuerwerk, aber der erste Heimsieg für den SC Rist Wedel Von Johannes Speckner | 23.10.2022, 21:55 Uhr

Die Defensivreihen dominieren am Sonntag in einem sehr langsamen Duell der Elbstädter mit den RheinStars Köln. Am Ende bleibt Harrison Cleary zwar unter seinem bisherigen Punkteschnitt, ist aber trotzdem noch der Topscorer seines Teams.