Harrison Cleary ist momentan im Dauereinsatz. Archivfoto: Johannes Speckner up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Reisestrapazen für Rist-Trio: Erst Tel Aviv, dann Vechta Von Kornelius Krüger | 17.03.2023, 16:45 Uhr

Harrison Cleary, Michal Kozak und Simonas Paukste waren am Dienstag für Kooperationspartner Hamburg Towers im Eurocup im Einsatz. Am Sonnabend (18. März) gehen die drei wieder für die Wedeler in Niedersachsen auf Korbjagd.