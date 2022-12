Konnte nach seiner Verletzung schnell wieder mitwirken, aber das Debakel in Bernau nicht verhindern: Christian Okolie. Foto: Manningeaux up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Historisches Debakel: SC Rist Wedel von Lokomotive Bernau überrollt Von Johannes Speckner | 08.12.2022, 06:30 Uhr

Am Mittwoch kassierten die Elbstädter mehr Punkte des Gegners als in allen 341 vorherigen ProB-Partien in der regulären Spielzeit. Trainer Stephan Blode fand anschließend klare Worte und übte Selbstkritik.