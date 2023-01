Al-Fayed Alegbe (links), hier im letzten Wedeler Heimspiel gegen Kaya Bayram (Mitte) und Sydnee Bijlsma von Rasta Vechta II, ist einer der fünf jungen Spieler, die den Wedelern am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Acht Ausfälle: SC Rist Wedel mit knappem Kader gegen Wolmirstedt Von Johannes Speckner | 06.01.2023, 18:00 Uhr

Trainer Stephan Blode muss am Sonntag auf drei Verletzte und fünf Talente, die am selben Tag für die U18 der Hamburg Towers in der NBBL spielen, verzichten. Trotzdem hofft er zum Rückrunden-Start auf mehr defensive Stabilität und einen Sieg.