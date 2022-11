Hat Rist-Trainer Stephan Blode am Sonntag nach dem Derby gegen Itzehoe gut lachen? Foto: Johannes Speckner up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga Endlich wieder ein Derby: SC Rist Wedel empfängt die Itzehoe Eagles Von Johannes Speckner | 18.11.2022, 11:58 Uhr

In der Steinberghalle herrscht vor dem am Sonntag anstehenden Schleswig-Holstein-Duell eine große Vorfreude, aufgrund der harten Worte von Rist-Trainer Stephan Blode nach der Niederlage in Schwelm aber auch eine gewisse Anspannung.