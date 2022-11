Hinter dem Einsatz von Shaquille Rombley in Wedel steht ein Fragezeichen Foto: Reiner Stöter up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Itzehoe Eagles am Sonntag zum Derby in Wedel Von Lars Peter Ehrich | 18.11.2022, 11:32 Uhr

Derby in der 2. Basketball-Bundesliga ProB: Die Itzehoe Eagles treten am Sonntag beim SC Rist Wedel an.