2. Basketball-Bundesliga „Schwedisches Taschenmesser" im Anmarsch nach Wedel Von Kornelius Krüger | 21.07.2023, 09:12 Uhr

Die Basketballer des SC Rist Wedel basteln weiter am Kader für die neue Saison. Der Schwede Daniel Johansson geht fortan in der Steinberhalle auf Korbjagd. Top-Scorer Harrison Cleary ist nicht mehr an Bord.