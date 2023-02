Hat gut lachen: Trainer Christian Opitz tritt mit seinen Holm Westend 69‘ers erneut in der 2. Bundesliga an. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 2. Baseball-Bundesliga Neuer Modus – und die Holm Westend 69‘ers sind weiter zweitklassig Von Johannes Speckner | 24.02.2023, 11:52 Uhr

Obwohl das Team von 69‘ers Trainer Christian Opitz die vergangene Saison als abgeschlagenes Schlusslicht beendete, gehört es weiterhin Deutschlands zweithöchster Liga an. Am 1. April beginnt die neue Serie, am 16. April kommt es zum Derby gegen die Elmshorn Alligators.