Im Derby wird sich nie etwas geschenkt. Auch in diesem Jahr werden beide Teams alles in die Waagschale werfen. FOTO: Michael Stemmer 2. Baseball-Bundesliga Derby zwischen Elmshorn und Holm – Alligators begrüßen zwei US-Boys Von Kornelius Krüger | 10.06.2022, 12:40 Uhr

Am Sonntag (12. Juni) steht am Sportzentrum in Holm das hiesige Kreis-Duell auf dem Programm. Die Echsen aus Elmshorn setzen dabei auf zwei gerade erst eingeflogene US-Importspieler.