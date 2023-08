Fußball 3. Liga 1:1 gegen Aue: VfB Lübeck verpasst ersten Heimsieg Von Sascha Bodo Sievers | 26.08.2023, 15:57 Uhr Lübecks Spielmacher Tarik Gözuesirin wird von Aues Kilian Jakob (li.) und Mirnes Pepic (re.) unter Druck gesetzt. Foto: imago-images up-down up-down

Der VfB Lübeck bleibt in der 3. Liga weiter ungeschlagen, das 1:1 (0:0) gegen den FC Erzgebirge Aue am vierten Spieltag vor 5292 Zuschauern an der Lohmühle aber fühlte sich nicht wie ein Erfolgserlebnis an: Der Aufsteiger war nicht nur in Führung gegangen, sondern auch das klar bessere Team.