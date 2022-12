Das Schenefelder „Eigengewächs“ Tim Glindemann könnte am Sonnabend sein Bundesliga-Debüt geben. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga Kellerduell gegen Chemnitz: Blau-Weiß 96 Schenefeld mit Tim Glindemann? Von Johannes Speckner | 02.12.2022, 13:09 Uhr

Trainer Tilmann Gebhardt, der „Eigengewächs“ Glindemann in seinen Kader holte, um den Konkurrenzkampf in der Defensive zu erhöhen, weiß um die Wichtigkeit der am Sonnabend anstehenden Partie gegen die Floor Fighters.