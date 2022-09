Das Team-Foto der Bundesliga-Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld mit Djamel Tellissi (hinten, von links), Sam Meyer, Sören Gittek, Keno Volkmann, Jonas Hachmann und Daniel Czapelka; Cheftrainer Tilmann Gebhardt (Mitte, von links), Timo Rother, Christopher Petermann, Benedikt Fiedrich, Julius Bruns, Hendrik Vahl, Tobias Karnath und Ian Meyer sowie Tim Glindemann (vorne, von links), Julian Langfeldt, Manh Nghiem, Bennet Druminski, Jonah Koop, Hendrik Vahl, Lasse Schmidt und Simon Glass. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga Ziel Play-Offs: So geht Blau-Weiß 96 Schenefeld in die neue Saison Von Johannes Speckner | 09.09.2022, 13:53 Uhr

Mit den Neuzugängen Manh Nghiem und Djamel Tellissi, die zuletzt unterklassig am Ball waren beziehungsweise pausierten, wird der vierte Platz angepeilt. Am Sonnabend (10. September) fehlt beim ersten Saisonspiel in Bonn allerdings ein Quintett.