Antonia Laabs (Mitte) war mit 18 Punkten, darunter vier erfolgreichen Dreier-Würfen, die treffsicherste Spielerin des SC Rist in der Dreifelderhalle der Sportschulen Halle. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Später Einbruch: SC Rist Wedel verliert letztes Spiel des Jahres in Halle Von Johannes Speckner | 20.12.2022, 01:11 Uhr

Angeführt von Antonia Laabs lagen die Elbstädterinnen am Sonnabend bereits mit 15 Punkten in Front. In der Schlussphase sah Trainer Jan-Ove Stukenburg aber Schwächen in der Abwehr, die der BBC Halle ausnutzte.