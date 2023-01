Gut besetzt sind beim Winterlauf in Drelsdorf auch wieder die Jugendklassen. Hier ein Foto vom Start des ersten Rennens vor zwei Wochen. Foto: Uwe Gosch up-down up-down Nordfrieslands Sport am Wochende Zweite Etappe der Drelsdorfer Winterlaufserie Von Niels-Peter Binder / Ingo Breuel | 19.01.2023, 11:30 Uhr

In Drelsdorf steigt das zweite Rennen der 43. Nospa-Winterstraßenlaufserie. Die Bredstedter Handballerinnen machen sich auf zum Spitzenspiel in Norderstedt und Nordfrieslands Leichtathletik-Asse wollen in Hamburg wieder Medaillen sammeln.