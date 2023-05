Den Ball im Blick, die Karriere im Padel Tennis ebenso: Tade Jensen aus Leck in Nordfriesland. Foto: Storyfischer up-down up-down Padel Tennis Wie Tade Jensen aus Leck sein Hobby zum Beruf machen will Von Jannik Schappert | 16.05.2023, 17:01 Uhr

In der Serie „Aus dem Norden ins Nationaltrikot“ stellen wir Sportlerinnen und Sportler aus Norddeutschland vor, die abseits von Fuß- und Handball für Deutschland an den Start gehen. Der Nordfriese Tade Jensen will in seinem Sport groß rauskommen. Padel Tennis wird in Deutschland immer beliebter.