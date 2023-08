Fußball-Oberliga SC Weiche 08 II gegen den TSB: Ist das Flensburger Derby noch etwas Besonderes? Von Wilfried Simon / Ulrich Schröder | 03.08.2023, 17:05 Uhr Derby-Szene von 2006: Tim Ellmann (TSB) setzt sich gegen Nils Wulf (08) durch, im Hintergrund Jan-Paul Schulke. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

In der Fußball-Oberliga kommt es früh in der Saison zum Flensburg-Derby. Am Sonnabend (13.30 Uhr) erwartet der SC Weiche Flensburg 08 II auf dem „Kampfacker“ am Stadion den TSB Flensburg.