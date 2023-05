Das Meisterteam des Handewitter SV: Oben von links Jette Johannsen, Maja Christiansen, Jale Peschel, Luisa Schwab, Kea Schlicht und Kjestine Spieker, unten von links Alberte Viersen, Marie Schendel, Siri Johannsen, Nieke Lommatzsch, Fine Petersen, Clara Jessen, Trainer Jürgen Koglin und Trainerin Bettina Korn. Liegend: Pia Freudenstein. Foto: Handewitter SV up-down up-down Jugendhandball Weibliche Jugend C des Handewitter SV zum dritten Mal in Folge Landesmeister Von Ulrich Schröder | 09.05.2023, 15:10 Uhr

Nicht zu stoppen: Die weibliche Jugend C des Handewitter SV hat sich beim Final Four in Lübeck zum dritten Mal in Folge die Handball-Landesmeisterschaft geholt.