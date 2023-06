Foto: Verein VR Bank Cup des HC Treia/Jübek Zwei Tage lang „Handball satt“ auf dem Jübeker Sportplatz Von Holger Petersen | 29.06.2023, 13:49 Uhr

Zigtausende kleine und große Handballer in über 200 Mannschaften werden am Sonnabend und Sonntag am großen Feldturnier des HC Treia/Jübek teilnehmen.