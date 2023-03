TSB-Kapitän Taade Sönnichsen (li.) überwindet den Kieler Block. Foto: Michael Staudt up-down up-down Volleyball-Regionalliga Nord TSB Flensburg verliert und muss weiter um den Klassenerhalt bangen Von Ulrich Schröder | 06.03.2023, 15:02 Uhr

Die Entscheidung, ob der TSB Flensburg auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Regionalliga der Männer spielt, fällt erst am letzten Spieltag.