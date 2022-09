Freuen sich auf die Herausforderung Regionalliga: Trainer Gunnar Hansen, Lasse Zimmermann und Bo Hansen (von links). Foto: Michael Staudt up-down up-down Volleyball TSB Flensburg stellt sich dem Abenteuer Regionalliga Von Ulrich Schröder | 20.09.2022, 14:23 Uhr

Mit der Partie bei der VSG Lübeck startet Aufsteiger TSB Flensburg am Sonnabend, 24. September, in seine erste Saison in der Volleyball-Regionalliga Nord der Männer.