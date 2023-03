Trainer Andreas Paltian gibt sich kämpferisch und will mit dem TSV Rantrum möglichst schnell den Klassenerhalt sichern. Foto: Michael Staudt up-down up-down Fußball-Landesliga Viele personelle Veränderungen beim TSV Rantrum Von Björn Gutt | 21.03.2023, 13:40 Uhr

Mit dem NF-Derby beim SV Dörpum geht es für den TSV Rantrum in der Fußball-Landesliga Schleswig weiter. Außerdem beschäftigt man sich am Lagedeich schon mit der Zukunft. Personell ist vieles in Bewegung.