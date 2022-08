Auf den Torriecher von Alexander Zeh (M.) setzt Jübek. FOTO: Jürgen Sieg up-down up-down Fußball-Landesliga TuS Collegia Jübek – stark verändert und schwer ausrechenbar Von Udo Mehrens | 10.08.2022, 16:29 Uhr

Zehn Spieler weg, zehn Spieler neu dabei: Bei den Rot-Weißen, die am Sonntag gegen Rotenhof in die Saison starten, hat sich in der Sommerpause viel getan.