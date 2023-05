Das Team des TSV Rantrum feierte Platz drei in der Landesliga und verabschiedete nach dem letzten Spiel Gonne Hahnke (8), Kim Lorenzen (4) und Marten Matzen (3). Foto: Björn Gutt up-down up-down Fußball-Landesliga TSV Rantrum schlägt Schleswig IF und wird starker Dritter Von Björn Gutt | 21.05.2023, 15:40 Uhr

Die Stimmung war ausgelassen am Lagedeich, nachdem der TSV Rantrum auch sein letztes Saisonspiel in der Fußball-Landesliga Schleswig gegen Schleswig IF mit 3:2 (2:0) gewonnen hatte.