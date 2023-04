Brian Kliese (r.) ebnete mit seinem Treffer zum 1:0 den Weg zum Heimsieg des TSV Rantrum gegen den MTV Tellingstedt. Foto: Björn Gutt/Archiv up-down up-down Fußball TSV Rantrum ist für das NF-Derby beim SV Dörpum gerüstet Von Björn Gutt | 07.04.2023, 17:39 Uhr

Nach 139 Tagen Winterpause ist der TSV Rantrum erfolgreich in das Fußball-Jahr 2023 in der Landesliga Schleswig gestartet. Beim 3:0 (2:0) gegen den MTV Tellingstedt zeigte sich das Team von Trainer Andreas Paltian gut gerüstet für das NF-Derby beim SV Dörpum am Ostermontag um 14 Uhr.