Stine Jansen will mit dem TSV Nord Harrislee den Handball-Luchsen Buchholz-Rosengarten einen großen Kampf liefern. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down DHB-Pokal Frauen TSV Nord Harrislee freut sich auf den Pokalauftritt gegen die „Luchse“ Von Jörn Saemann | 13.10.2022, 18:05 Uhr

Pause in der 2. Bundesliga – aber untätig sind die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee am Wochenende nicht. Das Team von Malte Böhrnsen und Milena Natusch trifft in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf den Ligarivalen HL (Handball-Luchse) Buchholz-Rosengarten. Anwurf ist am Sonnabend um 18.30 Uhr in der Holmberghalle.