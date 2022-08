Knapp unter zehn Stunden benötigte sie 2018 – diese Zeit will Victoria Best auf jeden Fall verbessern. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Nach Corona-Infektion Victoria Best startet beim OstseeMan-Triathlon: „Das ist mein Testlauf für Hawaii“ Von Ulrich Schröder | 05.08.2022, 07:00 Uhr

Die 33-jährige freut sich am Sonntag, 7. August 2022, auf bekannte Gesichter an der Rennstrecke. In Glücksburg will die Ausdauersportlerin ihre Form für den Ironman finden.